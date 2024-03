Lazio, Sarri lascia il club. Lotito ha accettato le dimissioni

Maurizio Sarri ha deciso di lasciare la Lazio. Nessun confronto con la squadra per la ripresa degli allenamenti. Il tecnico ha presentato le dimissioni alla società. Il presidente Lotito, dopo qualche ora di riflessione, ha accettato la decisione del tecnico ex Juve, ma dalla società non c’è ancora l’ufficialità. Dopo la sconfitta contro l’Udinese (la terza di fila in campionato, la quarta consecutiva considerando pure lo stop in Champions col Bayern), Sarri ha scelto di porre fine al suo rapporto con la Lazio. Nella notte un summit a casa sua con lo staff. Nella tarda mattinata il tecnico è andato a Formello e ha comunicato il suo addio, subito dopo si è recato nello spogliatoio per svuotare l’armadietto. Ha parlato a lungo con il d.s Fabiani. Nel pomeriggio ha lasciato il centro sportivo del club da un’uscita secondaria. In serata dovrebbe comunque incontrare Lotito, forse non a Formello.

Gazzetta.it