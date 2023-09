COPPE EUROPEE – Vincono Roma e Atalanta, pari per la Fiorentina

Giornata abbastanza positiva per le nostre squadre italiane impegnate nelle altre due Coppe europee. In Europa League registriamo i successi della Roma per 2 a 1 sullo Sheriff, in trasferta e dell‘Atalanta, in casa, per 2 a 0 sul Rakow Czestokhowa, mentre in Conference pareggio, fuori casa, della Fiorentina per 2 a 2 con il Genk. Intanto oggi ritorna il campionato con i primi due anticipi della quinta giornata di serie A. Si disputeranno, infatti, due match che riguardano la zona salvezza: Salernitana – Frosinone e Lecce – Genoa.