Benevento, Andreoletti commenta la vittoria sul Taranto: “Soddisfatto. I margini di miglioramento sono altissimi”

Cosi Matteo Andreoletti, tecnico del Benevento, ha commentato la vittoria per 2-1 sul Taranto: “Primo tempo di grande personalità perché è sempre molto difficile affrontare le squadre di Capuano. Potevamo chiudere la gara se avessimo segnato la terza rete. Tutto sommato risultato giusto ma bisogna chiudere le gare altrimenti rischi fino alla fine.

Sono contento per Karic che può fare più ruoli e ha nelle corde 6-7 gol. È uno che onora la maglia e mi fa piacere allenarlo. Può essere devastante anche sulla fascia. Deve solo convincersi.

Reputo la prestazione di Tello di grande livello. Non ha paura di giocare il pallone. Sono soddisfatto del suo atteggiamento e della prestazione.

Ferrante dà sempre grande disponibilità e a volte può essere poco lucido. Ma a me sta bene così perché è questo quello che chiedo a un attaccante.

Talia non smette di stupirmi. Ama la maglia e lo sto utilizzando in un ruolo non suo perché nasce mezzala. Deve crescere e ci lavoreremo.

Berra può ricoprire più ruoli e ha margini di miglioramenti in costruzione che sono altissimi. Da braccetto può essere il suo ruolo ideale, ma può giocare anche terzino in una difesa a quattro.

Ciciretti e Terranova sono indietro nella condizione. Il primo può tornarci utile nei finali di gara, mentre Terranova tornerà utile per la sua esperienza e qualità.

Abbiamo margini di miglioramento altissimi anche in fase di possesso e non possesso. Non ci siamo disuniti dopo il gol subito ed è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Anche questo fa parte di un processo di crescita”.