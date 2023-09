IL FISCHIETTO – Napoli vs Udinese, dirige Manganiello di Pinerolo, al Var Di Martino

Per il match di dopodomani tra Napoli e Udinese, valevole per il turno infrasettimanale della sesta giornata di serie A, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, è stato designato l’arbitro Manganiello di Pinerolo, provincia di Torino. Assistenti: Mastrodonato-Yoshikawa, IV Uomo: Marinelli e al Var Di Martino e Marini. Il fischietto piemontese vanta 8 precedenti con gli azzurri, in cui, i partenopei hanno conseguito sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultima sua apparizione risale al 7 aprile di quest’anno, allorquando il Napoli si impose sul Lecce per 2 a 1.