ADL indagato per falso in bilancio: nel mirino c’è l’acquisto di Victor Osimhen

La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi, la squadra azzurra non sta ingranando in campionato ed ora è arrivata un’altra notizia che potrebbe scuotere l’ambiente partenopeo. I pm della Procura di Roma hanno proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati di Aurelio De Laurentiis. Per il presidente della SSC Napoli c’è l’accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei.

Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. In particolare viene contestato il fatto che a 4 giocatori (3 della Primavera e Karnezis) fu dato un valore troppo alto rispetto al reale mercato. AreaNapoli.it