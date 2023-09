Anticipo di A del turno infrasettimanale – La Juventus batte il Lecce e si prende, momentaneamente, il secondo posto

Ieri sera si è giocato l’anticipo relativo al turno infrasettimanale di serie A, tra la Juventus ed il sorprendente Lecce. I bianconeri, pur non brillando, si sono imposti di misura sui salentini per 1 a 0 con una rete di Milik. Con questo successo la compagine di Allegri sale, per il momento, sul secondo gradino della classifica, con 13 punti. Nel mercoledì della sesta giornata di campionato si disputeranno altre cinque gare tra cui Napoli – Udinese, Cagliari – Milan e Inter – Sassuolo. Domani, infine, gli ultimi tre posticipi del turno infrasettimanale.