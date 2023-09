LA PARTITA – Napoli-Udinese 4-1, poker degli azzurri al Maradona

Il Napoli vince 4-1 contro l’Udinese al Maradona. Nel primo tempo apre le marcature Zielinski su rigore, poi raddoppia Osimhen, nella ripresa vanno a segno anche Kvaratskhelia e Simeone.

PRIMO TEMPO

Al 10’ azzurri vicini al gol con Zielinski che prova la conclusione a tu per tu con il portiere, ma spedisce di poco alto. Al 19’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Kvaratskhelia, dal dischetto non sbaglia Zielinski. Al 40’ arriva il raddoppio del Napoli con Osimhen, che viene servito da Politano e spedisce il pallone in rete.

SECONDO TEMPO

Al 53’ Napoli vicino al terzo gol ancora con Osimhen, il pallone sfiora il palo. Al 58’ gran tiro al volo di Kvaratskhelia ma colpisce il palo. Al 67’ Lindstrom serve Simeone che effettua la conclusione a tu per tu con Silvestri, ma il portiere intercetta. Poco dopo gran conclusione a giro di Kvaratskhelia, ma il pallone termina ancora sul palo. Al 75’ arriva il terzo gol del Napoli con Kvaratskhelia che si invola in area, salta Silvestri e insacca. All’80’ accorcia le distanze l’Udinese con Samardzic, ma dopo un minuto gli azzurri firmano il poker con Simeone, che cviene servito da Kvaratskhelia e va a segno di testa. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

Mariano Potena