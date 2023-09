Affare Osimhen / Lille – Aurelio De Laurentiis indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio

Non bastavano le polemiche per il momento poco positivo della squadra di Garcia, ora ci si è messa anche la Procura di Roma che ha iscritto nel registro degli indagati il presidente De Laurentiis per falso in bilancio, riguardo all’acquisto dal Lille di Victor Osimhen. L’accusa è quella di aver solo virtualmente ceduto tre giocatori della Primavera al club francese, facendo così risultare una spesa maggiore di quella reale. Le deposizioni dei tre giovani potrebbero far riaprire il processo sportivo. Insomma lo scudetto del Napoli non è andato giù al vertice del calcio e si vuole gettare fango sulla società, infatti la Procura federale potrebbe deferire nuovamente il Napoli per la stessa operazione utilizzando l’istituto della revocazione. Ciò potrebbe succedere se la Figc dovesse ricevere atti, con nuovi elementi, non ricevuti all’epoca della prima decisione. Intanto l’avvocato della SSCN ha affermato che si tratta solo di un atto dovuto e che bisogna stare tranquilli. Tuttavia non vorrei che questa sconcertante situazione potesse incidere sui giocatori azzurri impegnati stasera nel turno infrasettimanale della sesta giornata, contro l’Udinese.