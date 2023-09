LE INTERVISTE – Sottil: “Il Napoli ha strameritato. Ma su quel rigore il VAR non dovrebbe intervenire…”

Intervistato da ‘DAZN’, l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha analizzato la sconfitta incassata questa sera al Maradona. Sul campo del Napoli, la squadra bianconera ha perso 4-1: “La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato male. Non sto qui nemmeno a fare polemica sul rigore, il Napoli ha strameritato: dobbiamo archiviare velocemente e pensare al Genoa. Però sul rigore, se l’arbitro non lo ritiene rigore, il VAR non dovrebbe intervenire… Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni interessanti, ma abbiamo commesso errori sui gol e non siamo più riusciti a rientrare in partita. In queste gare serve una cattiveria agonistica di gran lunga superiore”.

Non siete riusciti a togliere al Napoli tempo e spazio

“Mi aspettavo più cattiveria, più intensità. Venivamo da una sconfitta immeritata contro la Fiorentina e i ragazzi erano vogliosi: non siamo riusciti a mettere pressione a un Napoli la cui qualità è veramente alta. Tutto difficile però ripeto: non c’è tanto da dire, c’è da stare lucidi e da preparare al meglio la sfida contro il Genoa”.

TuttoMercatoWeb.com