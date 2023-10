Strega, che carattere! Sotto di due reti supera 3-2 il Crotone

Inizia Benevento – Crotone, sfida tanto attesa che riporta alla memoria fasti ‘amari’. Gara valida per la sesta giornata del campionato di serie C, girone C. La Strega schiera Benedetti dal primo minuto. Questa la formazione iniziale Paleari tra i pali. Berra, Capellini, Pastina in difesa. A centrocampo El Kaouakibi, Talia, Pinato, Benedetti. In attacco Karic, Tello alle spalle di Ferrante.

Il Crotone schiera Vitale dal primo minuto con l’ex Petriccione. Mister Zauli risponde con Dini in porta. Difesa con Leo, Loiacono, Gigliotti, Girona. Mediana con Petriccione, Vitale. In attacco D’Ursi, Felippe, Tribuzzi alle spalle della punta Gomez.

Arbitra il signor Sfira della sezione di Pordenonese

La gara

Giro palla del Crotone ma abbastanza sterile in quanto il Benevento per il momento chiude bene le linee di passaggio. Al 14′ prova la conclusione dal limite dell’area Ferrante ma la sfera sibila sulla traversa. Inizia ad aumentare l’ intensità il Benevento e al 19′ sfiora la rete: smanaccia il portiere Dini e Karic non riesce a colpire di testa, ma il pallone è preda di Pinato calcia di pochissimo fuori.

Imperdonabile errore di Tello al 24′ che recupera un pallone perso in uscita dal Crotone ma incredibilmente riesce a sbagliare un gol fatto. Gol mancato e arriva la doccia gelata al 26′: Petriccione serve un pallone per Tribuzzi che fa da torre per l’ accorrente D’Ursi che comodamente sigla il vantaggio dei pitagorici. È ancora il Crotone che ci prova con D’ Ursi al 35′: conclusione che Paleari blocca in due tempi.

Ferrante addomestica un pallone al 38′ ma al momento della conclusione non riesce a imprimere la necessaria forza al pallone. Giallo per l’ attaccante del Benevento che commette fallo su Gigliotti al 40′. La prima frazione termina dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa parte a testa bassa la Strega che ci prova due volte: al 48′ è Tello che impegna il portiere Dini e poi conclude Karic che sfiora il palo. Cartellino giallo per Pinato al 52′ che commette fallo su Tribuzzi. Il Benevento inserisce Ciano e Simonetti al posto di Pinato e Capellini al 55′. Arriva il raddoppio ospite con Vitale al 57′: servito da Gomez il centrocampista calcia a giro e mette il pallone all’ incrocio dei pali dove Paleari non può arrivarci.

Il Benevento non demorde e Dini deve deviare in angolo un colpo di testa di Ciano al 60′. Non è finita: al 61′ la Strega riapre la gara con un colpo di testa di Simonetti su cross di Benedetti. Pareggio del Benevento al 65′: incornata di Pastina su angolo di Ciano. Si scaldano gli animi e il “Vigorito” è una bolgia. Entra Improta per Benedetti al 69′. Il Crotone manda in campo Bove al posto di Gigliotti e D’ Errico per D’ Ursi al 71′. Cartellino giallo per Tribuzzi che commette fallo su Improta al 74′. Delirio al Vigorito: il Benevento passa in vantaggio con la zampata di Simonetti su assist di Berra al 75′. Girandola di cambi all’80’: nel Benevento escono Tello e Ferrante ed entrano Agazzi e Marotta. Nel Crotone escono Vitale, Petriccione e Loiacono ed entrano Vuthaj, Tumminello e Papini. Sinistro di Improta a lato all’ 82′. Nei cinque minuti di recupero Marotta sfiora in ripartenza il quarto gol. Termina 3-2 per il Benevento una gara da infarto.