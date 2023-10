Benevento-Crotone, Andreoletti: “Stasera è la vittoria delle individualità”

Raggiante il tecnico del Benevento a fine gara. Queste alcune sue affermazioni dopo l’incredibile rimonta sul Crotone:

“Le difficoltà del primo tempo erano dovute alla qualità del Crotone. Nella ripresa c’è stata maggiore aggressività nostra e la reazione caratteriale è stata importante. L’ atteggiamento individuale, stasera ha fatto la differenza anche se mi aspetto qualcosa di più dal punto di vista collettivo.

Simonetti ha corsa e tempi di inserimento.

Ho cercato anche di alzare il tasso tecnico con dei cambi. Sbagliare le sostituzioni con questa panchina è difficile. Il tifo è stato importante ma anche la lettura della gara e il carattere.

Contro una squadra di qualità come il Crotone non c’è da vergognarsi se ti metti sotto la linea dalla palla. Il secondo gol nasce da una rimessa laterale in un momento di confusione e mi assumo io le responsabilità. Pastina ha ampi margini di miglioramento. Sembra un ragazzo di 30 anni ma è giovanissimo”.