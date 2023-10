Koulibaly si schiera al fianco di Garcia: “Napoli, dagli tempo. Cambiare spesso non è la soluzione”

Kalidou Koulibaly, durante una diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli, ha parlato del Napoli e dell’allenatore francese Rudi Garcia, la cui permanenza in azzurro appare appesa ad un filo: “Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società avrà la pazienza di farlo lavorare tranquillamente”.

Su Antonio Conte: “È un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto Garcia. Cambiare allenatore molto spesso non è la soluzione, spero che lascino ancora del tempo a Garcia”.

La favorita per lo Scudetto: “Tutte le squadre si sono rinforzate. Milan, Inter e Juve stanno bene e penso che il Napoli possa tornare ai livelli dell’anno scorso. Il Napoli è la mia favorita, spero che vincano campionato e coppe. Il mio cuore sta con il Napoli. La mia fondazione? Era un’idea che avevo già da tanti anni, abbiamo aspettato il momento giusto per aiutare la mia gente – ha aggiunto Koulibaly -. Con questo nuovo contratto ho avuto la possibilità di fare tante nuove cose, ho tante idee. Così ho deciso di fare questo ospedale pediatrico: i lavori cominceranno dal primo di novembre. Con la mia associazione porteremo l’elettricità in diversi villaggi e ci sono in progetto anche delle scuole”.

La vita in Arabia: “Il Paese mi ha sorpreso, anche la città. La vita è molto bella, la gente è rispettosa. Mi hanno subito messo a mio agio. Fa un po’ caldo, ma è una bellissima esperienza. Sono tante le differenze con l’Europa. Fa tanto caldo e ci alleniamo alla sera, verso le 19 o le 20. Ho scoperto tante nuove cose. Ho la fortuna di giocare con grandi calciatori. Neymar è un grandissimo calciatore, uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Abbiamo un’immagine di lui sbagliata, vedo un’altra persona rispetto ai social. Vedo un grande professionista, non è ancora al 100% ma crescerà. È una persona molto buona e gentile a cui piace scherzare. A chi dice che è una persona arrogante è esattamente il contrario, si ferma sempre a fare foto coi tifosi ed è molto disponibile”.

L’Arabia Saudita e i suoi investimenti: “Hanno idee molto grandi, vogliono portare più giocatori possibili, ma non prendono giocatori a caso e hanno studiato bene chi prendere. Ora non lo è ancora, ma nel futuro diventerà un campionato molto importante. Alcuni giocatori arabi potranno giocare in Europa, sono molto bravi”.

