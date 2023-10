Il rapporto tra ilsembra essere oramai ai titoli di coda. Il tecnico francese, dopo un avvio di stagione deludente, presto potrebbe essere sollevato dall’incarico., ma la sosta sicuramente può dare una grossa mano per quanto riguarda le tempistiche.

INCONTRO ADL-GARCIA – Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, oggi potrebbe essere già il giorno della verità, con Garcia di rientro da due giorni di vacanza a Nizza. De Laurentiis vuole incontrarlo – probabilmente a Castel Volturno – per proporgli la rescissione consensuale del contratto.

LA CLAUSOLA – In caso di esonero e qualora non dovessero trovare un punto di incontro, ci sarebbe un “aiuto” al Napoli. Dal contratto di Garcia, infatti, emerge una clausola tramite la quale, liberando l’allenatore entro il 30 giugno 2024, De Laurentiis non dovrebbe pagargli anche il secondo anno di contratto (è legato all’azzurro fino al 2025 con opzione per il club fino al 2026).

QUELLE PAROLE… – Ieri De Laurentiis aveva ammesso, di fatto, la possibilità di cambiare allenatore: “A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il primo a soffrirne. Con Garcia sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio”.