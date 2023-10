Serie A: Inter-Roma, Inzaghi in pole a 1,63. Lukaku-gol a 3,50, il colpo di Mourinho a 5,50 

Quello di San Siro è uno dei due big match della decima giornata, l’altro è Napoli-Milan: Garcia a 2,25 favorito su Pioli (3,25). La Juve sabato sera col Verona (1,35) per andare per una notte in vetta alla classifica

Senza José Mourinho ma con Romelu Lukaku. Inter-Roma accende la decima giornata di Serie A. Se l’allenatore portoghese non sarà in panchina dopo l’espulsione rimediata contro il Monza, l’attaccante belga è pronto per affrontare il suo recente passato. Le quote Snai per la sfida di domenica sera sono comunque dalla parte della squadra di Simone Inzaghi, in testa alla classifica e carica dopo il successo in Champions contro il Salisburgo. Il segno «1» paga 1,63, con il pareggio a 3,90 e la vittoria della Roma a 5,50. Equilibrio tra Under e Over (1,80 e 1,90) così come tra Goal e No Goal (1,88 e 1,83). Un gol di Lukaku, invece, è in lavagna a 3,50 e segue due nerazzurri, Lautaro Martinez (2,25) e Thuram (2,75).

L’altro big match Sarà una giornata di campionato che potrà dire tanto sullo stato di forma delle big. Al ‘Maradona’, infatti, si gioca Napoli-Milan, esame per i campioni d’Italia dopo la vittoria in Champions contro l’Union Berlino. Napoli che, dopo un avvio complicato, può definitivamente rilanciarsi o staccarsi dalle primissime posizioni: l’«1» a 2,25 è il segno con la quota più bassa, seguito dal «2» a 3,25 e dal pareggio a 3,35. Così come in Inter-Roma, anche per il posticipo di domenica alle 20.45 Under e Over sono a distanza ravvicinata (1,80 e 1,90), con il Goal a 1,70 preferito in questo caso al No Goal a 2,05.

Juve per la vetta Alle spalle delle due milanesi c’è la Juventus, che delle squadre di alta classifica sarà la prima a scendere in campo, sabato sera allo Stadium contro il Verona. In caso di successo, anche se solo per meno di 24 ore, i bianconeri sarebbero in vetta alla Serie A. Le quote Snai danno ragione alla Juve, favorita a 1,35, con «X» e «2» rispettivamente a 5,00 e 8,75. Atalanta e Fiorentina, reduci dall’impegno di giovedì in Europa e Conference League, scenderanno invece in campo nei posticipi di lunedì. Alle 18.30 i nerazzurri sul campo di un Empoli che arriva carico dopo la vittoria di Firenze: «2» a 1,70, successo della squadra di Andreazzoli a 4,75 con il pareggio a metà strada a 4,00. Alle 20.45, infine, ecco Lazio-Fiorentina, con i biancocelesti a caccia della quarta vittoria nelle ultime cinque partite, in lavagna a 2,30. A 3,15 il successo viola, a 3,40 il pareggio.