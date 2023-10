Francesco De Core, Marco Di Lello e Ruben Buriani a Radio Punto Nuovo

Il Mattino, il dir. De Core: “Divieto di trasferta Salernitana-Napoli una sconfitta totale. Leao in calo? Averlo contro è sempre un problema, gli azzurri su tutti dovrebbero ricordarlo…” In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “Il divieto di trasferta per Salernitana-Napoli è una sconfitta totale per il sistema calcio italiano. Per alcuni gesti, viene penalizzata la maggior parte dei tifosi napoletani, persone perbene e tifosi civili. Il CASMS ha bloccato la vendita dei biglietti per i residenti in Campania ed è una cosa triste da constatare. Per quanto si voglia evitare a qualsiasi costo uno scontro tra gli ultras di Salernitana e Napoli, è una sconfitta per il nostro movimento qui in Campania. Napoli-Milan? Le prestazioni degli azzurri non sono ancora all’altezza, ma dobbiamo far pace con noi stessi. Sarebbe bello vedere un Napoli spumeggiante come quello dello scorso anno, ma dobbiamo accontentarci e dare conto ai risultati. In Champions ed in campionato si stanno facendo cose ottime. A Berlino non era scontato vincere! In Europa nessun risultato si può dare per assodato, le trappole sono ovunque. Il Milan arriverà avvelenato contro il Napoli, per le due sconfitte e per le polemiche interne. Kvara contro Leao? Kvara sta recuperando piano piano il livello dello scorso anno, ma la sua partenza non mi è piaciuta molto. Leao lo vorrei sempre in squadra, quando si accende è impossibile da fermare. Ha il problema che è discontinuo, per essere un campione deve essere costante. Averlo contro è sempre un grande problema e proprio il Napoli dovrebbe saperlo bene… Gli azzurri a volte perdono facilmente la concentrazione, a Verona c’è stato un campanello d’allarme. E contro il Milan non dovranno replicarsi situazioni simili. Raspadori? Le sue quotazioni salgono, è in forma mentalmente e tecnicamente. La gerarchia di Garcia lo vede avanti rispetto a Simeone”. FIGC, l’ex proc. agg. Di Lello: “Senza i disordini di Verona, la trasferta di Salerno non sarebbe stata vietata ai napoletani. Ora la si dà vinta a qui pochi idioti che penalizzano i tifosi civili!” In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto FIGC: “Vietare la trasferta di Salerno ai napoletani è darla vinta a quei pochi idioti che penalizzano i tifosi perbene. Comprendo la decisione del CASMS, però, soprattutto dopo i fatti di Verona e dopo i fatti di cronaca dell’ultimo anno. E’ insopportabile che ci vadano di mezzo tante persone civili e tifosi appassionati, che pagano per un gruppetto di facinorosi. Questo è un danno potenziale anche per le società, che rischiano sanzioni in caso di scontri in prossimità dello stadio. I DASPO di per sé non bastano, purtroppo. Per evitare scontri si va a fare un lavoro di prevenzione totale, impedendo a chiunque di prendere parte alla trasferta. E’ vero che c’è una forte rivalità tra Salernitana e Napoli, ma nelle motivazioni del CASMS pesano i fatti di Verona. Senza quei disordini, non credo che la trasferta di Salerno sarebbe stata vietata ai tifosi del Napoli. L’ultima decisione del Giudice Sportivo però dimostra che c’è poca tutela per i tifosi che vanno allo stadio. Multare solo di qualche migliaio di euro il Verona per cori razzisti e discriminatori è davvero triste. Se i presidenti avessero a cuore i tifosi e le loro tutele allo stadio come hanno a cuore la questione diritti TV e i propri interessi, allora la musica sarebbe diverso. La Lega e i presidenti di Serie A dovrebbero fare fronte comune per cacciare via gli idioti dallo stadio. Su questo, c’è bisogno di un’aspettativa in più”. Napoli-Milan, il doppio ex Buriani: “Purtroppo non si può sempre vincere, ripetersi dopo lo Scudetto è difficile per tutti. Il Napoli deve stare attento a Leao: sembra che se ne freghi, poi si accende e determina” In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan: “Lo Scudetto dello scorso anno è stato un vero piacere, Napoli mi è rimasta nel cuore. Spalletti ha stradominato e ha vinto in maniera meritata, dando spettacolo in Italia e in Europa. Vincere sempre purtroppo non è possibile, qualcosa sul campo bisogna lasciarlo ogni tanto. Quest’anno ci sta un calo, anche il cambio di panchina ha inciso, ma le squadre hanno iniziato a conoscere questo Napoli. E’ sempre più difficile dopo una vittoria, ripetersi è complicato per tutti. Non è solo il Napoli a scivolare, anche le altre big concedono in partite insospettabile. Il Milan non arriva benissimo alla sfida del Maradona, non è partito bene in questo campionato. Quando ci sono questi incontri è sempre difficile, basta un episodio per perderla dalle mani. Pioli-Calabria è un confronto che fa discutere, ma magari darà un veleno positivo per la gara del Maradona. Di certo, sarà una partita equilibratissima. Ci saranno tanti duelli individuali che potranno decidere la partita nello spazio di pochissimo. Kvara contro Leao? Prenderei entrambi, hanno un talento ed una qualità assoluta. Kvara non è partito bene, ma ora si sta riprendendo. Leao è particolare, sembra che se ne freghi della gara e poi si accende e determina. Il Napoli dovrà fare attenzione al portoghese. Lobotka in calo? Anche lui ha gli avversari (ride ndr). Quando gli allenatori lo marcano, sanno che così limitano il gioco totale del Napoli. E’ capace di scatenare l’impossibile con i suoi passaggi, poi un momento di calo ci può stare e fa parte del rendimento fisiologico di un calciatore. Raspadori? Negli ultimi anni il Napoli ha bucato quasi nessun acquisto. Ha le qualità per giocare ovunque, ha la tecnica e il senso tattico dei grandi. Ha tutti i meriti per stare in un Napoli che sta risalendo la china verso la vetta”.