AUGURI CARO DIEGO! – Oggi il Dio del calcio avrebbe compiuto 63 anni

Quest’oggi Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, checché se ne dica, avrebbe festeggiato il suo 63esimo Compleanno, infatti nasceva a Linus, in Argentina il 30 ottobre del 1960. Il Pibe de’oro, come veniva chiamato, resterà per sempre nei cuori dei tifosi napoletani che lo hanno amato ed idolatrato fin dal primo giorno. Un ricordo indelebile, tuttavia, anche per gli amanti del calcio, sostenitori di altre squadre che lo hanno ammirato e stimato per quanto faceva in campo. Due campionati vinti in maglia azzurra, in una squadra del meridione che non aveva mai trionfato in Italia. L’argentino di adozione napoletana indusse nel popolo partenopeo quella grande voglia di rivalsa di una città che nel calcio riusciva a dimenticare le tante vicissitudini e i problemi quotidiani che la attanagliavano. La piazza azzurra, ancora oggi, non smette mai di osannare e gridare Diego, Diego, ogni volta che va allo stadio, come se fosse tutt’ora in vita. Un ricordo che supera i trofei vinti e va ben oltre i dati statistici dei gol e delle prodezze che hanno incantato il mondo intero. Diego Maradona, attualmente, guarda il suo Napoli da lassù, facendo sempre un tifo sfegatato. L’ex numero dieci del Napoli è storia e nessuno mai potrà negarlo. Tanti Auguri carissimo Diego, oggi tutta la città festeggia i tuoi 63 anni riportando alla mente quei fantastici anni vissuti all’ombra del Vesuvio.