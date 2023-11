COPPA ITALIA – Sedicesimi di finale, guadagnano il passaggio del turno Salernitana, Cremonese e Bologna

Si sono disputati, ieri, i primi tre incontri dei sedicesimi di finale della Coppa Italia, edizione 2023/24. Questi i risultati:

Cremonese vs Cittadella 2- 1 dts

Salernitana vs Sampdoria 4-0

Bologna -vs Verona 2-0

Passano, pertanto agli ottavi le tre vincenti; Nel prossimo turno in cui entreranno in gioco le otto teste di serie del massimo campionato, la Salernitana affronterà, a Torino, la Juve, mentre il Bologna l’Inter, a San Siro, ed infine la Cremonese la Roma, all’Olimpico. Quest’oggi altre gare: si parte alle 15 con Genoa – Reggiana, quindi alle 18 ci sarà Lecce -Parma e in serata Udinese – Cagliari. Domani 2 novembre andranno in scena le restanti due partite di questi sedicesimi, ovvero Sassuolo – Spezia e Torino – Frosinone. La vincente di questo match se la vedrà con i campioni d’Italia del Napoli tra dicembre e gennaio.