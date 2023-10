È un Halloween “Stregato”: Marotta e Ciciretti accolgono i tifosi del Benevento

E’ indubbiamente un bel clima quello che si respira a Benevento. Complice un secondo posto in coabitazione con l’Avellino e una vetta che dista solo due punti dalla capolista Juve Stabia.

Nel pomeriggio, in occasione della giornata dedicata ad Halloween, una delegazione di calciatori, formata da Alessandro Marotta e Amato Ciciretti, si è ritrovata presso il Benevento store in via Del Pomerio per accogliere tanti tifosi giallorossi. Bimbi e adulti ne hanno approfittato per abbracciare i loro beniamini.

Tanti selfie, abbracci, sorrisi, autografi su magliette, zaini e oggetti vari, hanno tenuto banco per circa due ore.

Iniziativa lodevole, quella della società del Benevento. Del resto, chi mastica calcio, sa che l’evoluzione positiva di un campionato passa anche attraverso queste iniziative.

Foto gallery della serata dedicata ad Halloween