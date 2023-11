CHAMPIONS LEAGUE – Inter agli ottavi con due turni di anticipo, Napoli, mezzo passo falso in casa con l’Union Berlin, deve rimandare la qualificazione

Nel mercoledì di Champions una vittoria ed un pari per le due squadre italiane che hanno giocato ieri; i nerazzurri hanno battuto, fuori casa, il Salisburgo, grazie ad un rigore trasformato da Lautaro Martinez, il che ha consentito loro di accedere agli ottavi della manifestazione europea, con due giornate di anticipo, mentre il Napoli, impegnato al Maradona, contro i tedeschi dell’Union Berlin è stato fermato sull’ 1 a 1 che rimanda l’obiettivo passaggio del turno alle prossime due gare con Real Madrid e Braga. La compagine della capitale della Germania ha interrotto, quindi, la striscia negativa di 12 sconfitte consecutive. Oggi spazio ad Europa e Conference League, con Roma, Atalanta e Fiorentina in piena corsa per raggiungere il prossimo turno.