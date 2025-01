Casa Napoli – Buongiorno sarà convocato per il match di domenica sera, all’Olimpico, contro la Roma

Sta per tornare in squadra Alessandro Buongiorno, assente dai campi di gioco da oltre un mese per infortunio. Lo staff medico del club azzurro ha dato l’ok per il rientro in rosa del forte centrale difensivo, ex granata. Dunque, Antonio Conte lo convocherà per la difficile traferta nella capitale. Il difensore è ansioso di ritornare a giocare ma non intende forzare i tempi per evitare una ricaduta. del resto il brasiliano Juan Jesus l’ha degnamente sostituito, senza farlo rimpiangere Buongiorno manca dal 14 dicembre scorso, ovvero dalla trasferta a Udine: a distanza di 50 giorni dovrebbe rientrare nel gruppo che cerca l’ottava vittoria consecutiva, stavolta in casa dei giallorossi di Ranieri. Il calciatore, in questi ultimi giorni si è allenato con i compagni, in quel di Castel Volturno. Naturalmente, il tecnico leccese non lo impiegherà per 90 minuti, potrebbe prtire dalla panchina, o cominciare da titolare, per poi uscire, dopo un ‘ora di gioca.