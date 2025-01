MONDAY NIGHT SERIE A -ll Genoa affonda il Monza, pari nel derby veneto

Il Monday Night della 22esima giornata di serie A ha visto il Genoa affondare il Monza per 2 a 0, mentre il derby veneto tra Venezia e Verona è terninato in parità per 1 a 1. Si mette malissimo per i brianzoli di Galliani che sono sull’orlo del precipizio che porta in B. Il Grifone invece, con questo successo importante, raggiunge l’Udinese e il Torino a 26 punti. Gli scaligeri, dal canto loro, guadagnano un buon punto che li porta a quota 20, in compagnia del Parma e del Lecce. Di contro, i lagunari restano penultimi in classifica a quota 16