Mauro, Bruscolotti, Galderisi, Maradona Jr., Graziani, Castellacci a Kiss Kiss Napoli

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siccome già hanno vinto l’anno scorso il campionato ma hanno perso una finale di Champions, credo che i calciatori dell’Inter si possano concentrare più sulla coppa europea che sulla Serie A. Però i nerazzurri hanno una grande squadra e di certo non possono scegliere, quindi proveranno a vincere entrambe le competizioni. Credo che del Napoli debba impressionare il fatto che ha sempre voglia di migliorarsi. Quelli che hanno già vinto hanno ritrovato la gamba e la testa, Conte li ha ringalluzziti. Poi ci sono quelli che non conoscevamo che stanno facendo altrettanto bene, credo che Conte anche se non lo ammetterà mai è contento dell’addio di Kvaratskhelia perché Neres ha voglia di dimostrare le sue qualità e quindi si impegna sempre al 100%. Conte conosce benissimo le realtà del campionato italiano, Antonio sa che le chiacchiere sono bellissime ma per vincere bisogna sedersi e capire bene come portare un ambiente a giocarsi i grandi traguardi. Thiago Motta alla Juventus non deve dimenticare che dopo il girone d’andata non puoi stare a sedici punti dalla capolista. Devi lottare per traguardi importanti, perché ai giovani vanno affiancati i calciatori di esperienza. Questo manca attualmente alla Juventus, e a Napoli lo hanno capito visto che c’è maggiore consapevolezza”.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Scudetto? I giocatori del Napoli già ci credono, non lo manifestano chiaramente perchè mancano ancora tante partite, giusto gioire però poi bisogna rimanere con i piedi per terra. Ad inizio campionato non dico che era impensabile, ma quasi. L’esperienza dell’allenatore dimostra che Conte ha saputo dare la giusta mentalità a questo gruppo. Anche le assenze non sono pesate, la mancanza di Buongiorno non era facile da sopperire, faccio i complimenti a Conte per come ha affrontato l’emergenza”.

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Volevo sottolineare a proposito del Napoli è che secondo me gli azzurri in mezzo al campo sono devastanti. Lobotka, Anguissa e McTominay rappresentano il più forte centrocampo della Serie A. Hanno la qualità del palleggio, la fisicità ma anche la capacità di andare ad incidere in attacco. Certo anche davanti hanno grandi giocatori di qualità, ma se hai una mediana così risulti davvero devastante. Lukaku è una certezza indiscutibile per questo Napoli. Nei momenti decisivi fin qui qualcosa ha fatto, e se non avessi Romelu allora daresti un vantaggio agli avversari. Conte lo ha voluto non ha caso, fa impazzire le difese ed un calciatore così io lo vorrei sempre. Da quando è andato via Kvaratskhelia ancora non se n’è accorto nessuno, perché questa squadra ha una sua identità”.

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calendario del Napoli era difficilissimo, ma è sembrato più facile di come fosse. Conte non ha iniziato con un compito semplice, ha trasformato una squadra in una macchina da guerra. C’è gente che si butta a fare i contrasti di testa. Bisogna fare i complimenti a Conte ed alla squadra per il senso di appartenenza che si vede. Garnacho? Spero arrivi, è uno di quelli che può fare la differenza e poi un altro sugli esterni ci vuole. E’ impensabile giocare fino a fine stagione con gli stessi giocatori. Coccoliamoci Neres, coccoliamoci Politano che è sempre stato criticato al pari di Neres, però serve un grande acquisto come Garnacho. Ho mandato un sms a Garnacho su Instagram, gli ho detto ‘fai le valigie, fai presto che ti aspettiamo’, ma non l’ha visualizzato ancora”.

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lascia parlare la gente che non dà meriti al Napoli, Conte deve andare per la sua strada. Non deve pensare alla gente invidiosa, ai disfattisti. Oggi il Napoli è primo in classifica, se fossi Conte li lascerei parlare. Non gli do considerazione minimamente. Il Napoli ha una rosa risicata, ma ha una competizione sola, mentre l’Inter ha ancora tre competizioni da affrontare. Avere una rosa più competitiva non vuol dire che vai a centrare gli obiettivi che ti sei prefissato. Con l’addio di Kvaratskhelia il Napoli s’è un po’ indebolito perchè Ngonge non è Kvaratskhelia. Però giocando una sola competizione in quel ruolo ti può tornare utile anche Spinazzola. Il Napoli non deve preoccuparsi della rosa, perchè il vantaggio di non giocare le coppe compensa quest’aspetto. Gli scontri diretti, tipo quello di sabato, valgono doppio, però a volte le gare più facili diventano le più difficili e viceversa. Oggi possiamo pensare che il Napoli ed i tifosi del Napoli possono coltivare il sogno di vincere il campionato italiano. Oggi la squadra più forte della Serie A è il Napoli”.

Enrico Castellacci, medico sociale, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio al polpaccio per Olivera? il polpaccio è tra le zone più noiose, sia che venga colpito il soleo che il gemello mediale o laterale. Per queste lesioni va fatta un’ottima riabilitazione per non rischiare ricadute, si sta sempre molto attenti prima di mettere in campo un calciatore. Buongiorno? Il problema è diverso, non si è rotto le vertebre, ma ha avuto una frattura trasversa. Da fratture di questo genere uno se ne esce dopo un mese e mezzo o due mesi. Il calciatore può giocare quando il medico lo visita ed il giocatore non ha dolore, quando il calciatore non ha dolore negli allenamenti e negli esercizi che fa. Quando si riforma il callo osso e non ha altri problemi può tornare in campo. E’ il calciatore stesso il termometro, decide lui quando rientrare”.