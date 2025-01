NAPOLI vs UDINESE – Dalle 12 di oggi inizia la vendita dei tagliandi per la prossima gara casaliga, contro i friulani

Il Calcio Napoli, attraverso il sito ufficiale ha reso noto che dalle ore 12 di oggi partirtà la vendita dei biglietti per il prossimo match casalingo contro l’Udinese della 24esima giornata di campionato. Per il momento, non si conosce ancora il giorno e l’ora esatta della partita, in quanto la Lega diramerà gli anticipi e i posricipi, solo dopo l‘ultima giornata di Coppe europee. Si ricorda che la prevendita è disponibile, esclusivamente, online e si svolgerà in due fasi: la prima fase riservata ai titolari di Fidelity Card, e terminera alla mezzanotte di giovedì, mentre la seconda, sarà vendita libera aperta per tutti, a partire dal primo febbraio. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card, potranno fruire anche di uno sconto. Ecco qui di seguito i prezzi:

PREZZI