IL FISCHIETTO – NAPOLI vs EMPOLI affidata all’arbitro Prontera di Bologna, al Var Mazzoleni

Il designatore arbitrale ha deciso di affidare il match tra Napoli e Empoli, valido per la dodicesima giornata di serie A, in programma domenica prossima, al Maradona, all’ora di pranzo, al fischietto emiliano Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Con lui gli assistenti Vivenzi e Garzelli, IV uomo Cosso ed al VAR il duo Mazzoleni-Abbattista. Gli azzurri vantano un solo precedente con l’arbitro in questione e risale al match del17 maggio del 2022, Torino – Napoli, vinta dai partenopei per 0 a 1.