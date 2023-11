IL PUNTO SULLA A – Dodicesima giornata, l’Inter si riprende la vetta, Napoli nuovo k o casalingo, finisce a reti bianche il derby capitolino

La grossa sorpresa della domenica di serie a, valida per la dodicesima giornata è senza dubbio la sconfitta, al Maradona, dei campioni d’Italia, ad opera dell‘Empoli, penultimo in classifica, per 0 a 1, grazie alla rete, nel finale, di Kovalenko. Un risultato che condanna, molto probabilmente, Garcia all’esonero. Nelle altre partite, successo dell‘Inter, al Meazza, per 2 a 0, ai danni del Frosinone, vittoria che riporta i nerazzurri in vetta alla classifica. Tre punti anche per la Fiorentina che, davanti al proprio pubblico, ha interrotto la serie positiva di 10 partite utili consecutivi del Bologna, battuto per 2 a 1. Pareggi, infine, per 0 a 0 nel derby capitolino dell’Olimpico di Roma e per 1 a 1 tra Udinese e Atalanta. Adesso il campionato si ferma per le nazionali, si riprenderà nel fine settimana del 25 e 26 novembre prossimo.