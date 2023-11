Le verità di Osimhen: “Difficile dire no all’Arabia Saudita. Ho parlato col Napoli e scelto di restare”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato a “Obi One Podcast”, prodotto dall’ex centrocampista John Obi Mikel, soffermandosi anche sulle insistenti voci riguardanti l’Al Hilal e l’Arabia Saudita di questa estate: “Quello che è stato detto è vero. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare”, spiega l’attaccante. Quindi Osimhen entra più nei dettagli della trattativa: “E’ stato pazzesco… Più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica. Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi, io resto. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Ma certo. Ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere. Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme di rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene. E’ stata una decisione positiva per la mia carriera. Per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c’è anche tanto altro”. Quindi un pensiero sulla Premier League: “Non ho una squadra preferita in Premier, ma ho due maglie: del Chelsea e del Manchester United. Ho tanti amici tifosi del Chelsea e alcuni dello United. La Premier è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano, è un torneo enorme”.

