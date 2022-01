Insigne al Toronto, accordo a un passo: si chiude entro mercoledì, lascerà il Napoli a giugno

Ci sono ormai pochi dubbi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport: a fine stagione Lorenzo Insigne lascerà il Napoli dopo un’esperienza decennale e volerà in Canada, al Toronto FC, per la sua nuova vita in MLS. Secondo il quotidiano, l’accordo è a un passo e l’annuncio del trasferimento è imminente, anche se il capitano andrà via soltanto a giugno.

I dettagli dell’operazione.

L’esterno di Frattamaggiore firmerà un quinquennale da 7,75 milioni di euro bonus compresi, più una serie di benefit come casa, auto e voli privati. La chiusura dovrebbe essere prevista per la prossima settimana, precisamente tra martedì e mercoledì, quando i manager del Toronto FC voleranno in Italia per definire tutti i dettagli di un affare che – si legge – si farà.

