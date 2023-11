LA PARTITA – Atalanta-Napoli 1-2, gli azzurri vincono con Kvaratskhelia ed Elmas

Il Napoli batte l’Atalanta 2-1, nel primo tempo apre le marcature Kvaratskhelia, nella ripresa risponde l’Atalanta con Lookman ma gli azzurri rispondono con Elmas.

PRIMO TEMPO

Primi 20 minuti a ritmi molto bassi per entrambe le squadre, Napoli poco convincente in fase offensiva. Al 20’ prima occasione della partita con un colpo di testa di Pasalic, ma Gollini ci arriva. Al 33’ passa in vantaggio il Napoli con Rrahmani ma dopo il consulto al VAR l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 44’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia, che viene servito da Di Lorenzo con un cross e di testa spedisce in rete. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e poco dopo si rende pericoloso Scalvini ma c’è una grande parata di Gollini. Al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53’ trova il pareggio l’Atalanta con un colpo di testa di Lookman. Al 67’ segna Passlic ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’80’ torna in vantaggio il Napoli con Elmas, che viene servito da Osimhen e insacca. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (31′ st Bonfanti); Zappacosta (33′ pt Hateboer), Koopmeiners, Ederson, Bakker (1′ st Ruggeri); Pasalic; De Ketelaere (39′ st Muriel), Lookman (39′ st Scamacca). A disp.: Musso, Rossi, Holm, Adopo, Zortea, Miranchuk. All.: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (33′ st Ostigard), Olivera (38′ pt Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (33′ st Cajuste); Politano (18′ st Elmas), Raspadori (18′ st Osimhen), Kvaratskhelia. A disp.: Meret, Contini, Zanoli, Zerbin, Ostigard, Demme, Gaetano, Simeone. All.: Mazzarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 44′ pt Kvaratskhelia (N), 7′ st Lookman (A), 34′ st Elmas.

Ammoniti: Djimsiti, Kolasinac (A); Natan, Di Lorenzo (N). Recupero: 4′ pt; 5′ st.

Mariano Potena