I tifosi azzurri si pongono un quesito – Perchè il Napoli crolla nel secondo tempo? Condizione fisica precaria?

Ormai tanti indizi formano un prova. Da diverse partite, dopo un buon primo tempo il Napoli crolla nella seconda frazione di gioco gettando al vento, tutto quello che di buono aveva mostrato nel primo tempo. I tifosi azzurri stanno riflettendo su questa particolarità, a cui non sanno dare una risposta certa: condizione fisica precaria che non regge l’intera partita? Forse! Anche l’aspetto mentale cala dopo una decina di minuti della ripresa, tutto ciò porta la squadra a spegnere la luce e a subire l’avversario, come si evince dalle gare con Lazio, Empoli, Real e Inter, tanto per citare un esempio. A questo punto Mazzarri dovrà lavorare senza pause per risolvere questo problema di forma precaria. Ma chi dovrà cercare i rimedi giusti è il professor Pondrelli, chiamato in questi giorni che precedono il match dello Stadium contro i bianconeri, a darsi da fare per migliorare non poco la condizione fisica dei calciatori.