Kvaratskhelia: “A Napoli sono felice, non penso ad altro. La verità sul Real”

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Geo Team, dove ha parlato del suo impiego nel club partenopeo e del suo futuro commentando le voci su un suo possibile approdo in Spagna (non ha mai nascosto di avere tifato per i blancos del Real da ragazzino, ndr): “Se sogno di andare al Real Madrid? Prima di tutto posso dire che in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra”.

“Rispondendo invece alla domanda sul Real Madrid posso affermare che è stata una passione della mia infanzia. In questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%. Ci sono partite fondamentali da giocare, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli. Per quanto riguarda il futuro, ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora penso esclusivamente al Napoli. Qui sto bene e sono molto concentrato”, ha aggiunto l’attaccante degli azzurri.

