PASSIONE AZZURRA – Dov’è finita quella coppia atomica formata dal georgiano e dal nigeriano che aveva incantato lo scorso anno?

Nell’anno della vittoria dello scudetto, il tandem d’attacco del Napoli, composto da Kvaratskelia sulla fascia sinistra e da Osimhen al centro, fece innamorare non solo i tifosi partenopei ma pure tutti gli appassionati di cacio di ogni dove. I due, infatti, sono risultati i migliori giocatori della serie A per l’anno 2022/23. Sembrava che il georgiano ed il nigeriano si conoscessero già, vista la grande intesa trovata sin da subito. Sfortunatamente, oggi, quella magnifica coppia si è persa per strada e quel feeling e quell’armonia tra i due è diventato soltanto un bel ricordo che chissà se ritornerà. Nella passata stagione Kvaratskhelia è sempre stato nel vivo del gioco assieme ad Osimhen ed in tante occasioni ha fornito assist al bacio al compagno della fase offensiva. Quest’anno, ahinoi, non si sono più ritrovati, anche a causa del lungo infortunio patito in nazionale dal bomber azzurro. Dove è finito quel duo che ha avuto la nomination nella classifica del Pallone d’Oro 2023? Se il Napoli si trova, oggi, al quinto posto in classifica, fuori dalla ziona Champions e lontanissimo dalla vetta, con prospettive di doversi scucire lo scudetto dal petto, è proprio perchè i due attaccanti più rappresentativi non hanno inciso come dovevano, vedi la prova opaca di entrambi, domenica con la capolista. Rammentiamo che il numero 9 del Napoli, nella speciale graduatoria del Pallone d’oro, ha occupato l‘ottava posizione, risultato assolutamente positivo, dal momento che era in competizione con calciatori di lignaggio e di fama mondiale. Anche Kvaratskhelia, si è piazzato in un’ottima posizione, conquistando il diciassettesimo posto, e dato che era un illustre sconosciuto, meglio di così non si poteva. Il club di De Laurentiis, quindi, si auspica, così come la tifoseria, un pronto ritorno all’antico di questi due fenomeni che non possono aver smarrito da una stagione il loro indiscusso talento.