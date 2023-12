Coppa Italia – Lazio prima squadra ad accedere ai quarti di finale, probabile derby con la Roma a gennaio

La Lazio, vincendo, ieri sera all’Olimpico, la prima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, edizione 2023/24, contro il Genoa per 1 a 0, si è qualificata ai quarti della competizione tricolore e molto probabilmente dovrà disputare il derby capitolino con la Roma, casomai quest’ultima eliminasse la Cremonese, a gennaio. Senza sforzarsi più di tanto, i biancocelesti hanno gestito molto bene il gol, giunto al quinto minuto, di Guendouzi, fino al termine della gara, conseguendo l‘obiettivo prefissato. Oggi seconda partita tra Fiorentina e Parma; chi avrà la meglio dovrà incontrare, ai quarti, la vincente di Inter Bologna. Il Napoli scenderà in campo, invece, per l’esordio nella manifestazione, il prossimo 19 dicembre, a Fuorigrotta, con il Frosinone. In caso di passaggio del turno, gli azzurri troverebbero, facilmente, la Juventus, impegnata negli ottavi contro l’altra campana, ovvero la derelitta Salernitana.