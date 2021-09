Di Lorenzo al settimo cielo, primo gol con la maglia dell’Italia

Nella goleada della nazionale italiana contro la malcapitata Lituania, fanalino di coda del girone, c’è anche la firma del terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, autore della rete del 5 a 0 finale. Una notte da incorniciare per il difensore azzurro che torna a disposizione di Spalletti con il morale al settimo cielo. L’ex empolese ha trasformato in gol un cross proveniente dalla fascia destra, Dunque per il forte giocatore di Mancini si tratta del primo sigillo, in carriera, con la maglia della nazionale italiana. Di Lorenzo sicuro titolare contro la Juve, adesso spera di ripetersi anche nella sfida di sabato, magari con la rete decisiva. I 27 mila tifosi azzurri presenti al Maradona, salerebbero dalla gioia in questo caso. Non sarà naturalmente facile ma sperare non costa nulla.