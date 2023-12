Benevento, Andreoletti: “Contro l’Avellino dovremo lasciare in campo ogni energia”

Non manca molto all’attesissimo derby tra Benevento e Avellino. Ecco alcune affermazioni del tecnico Andreoletti alla vigilia del match:

“Ferrante e Talia sono convocati. Ferrante potrebbe essere della gara senza problemi. Talia è stato gestito bene.

I gol subiti sono situazioni nate da episodi ma la difesa a tre in questo momento è la nostra certezza. Non ho intenzione di modificare nulla. La scelta di chi giocherà dipenderà dagli attaccanti avversari che avremo di fronte. Giocatori come Marconi e Sgarbi sono molto bravi.

I gol subiti in trasferta non credo dipendano dall’atteggiamento. Penso di conoscere quello che chiedo alla mia squadra e non modifichiamo mai ciò che chiedo in casa o in trasferta. Dobbiamo migliorare in cinismo. Lo dico sempre, ma in tutte le gare abbiamo creato il presupposto per fare almeno due gol. A volte siamo riusciti e altre no.

L’ipotesi di schierare due punte è una valutazione che faccio da qualche settimana. Anche con le due punte, comunque, l’idea resta quella dell’occupazione degli spazi. Se non dovesse esserci Ferrante, Ciano o Bolsius sono due opzioni possibili.

Il processo di crescita dipende dagli obiettivi da raggiungere. Se pensiamo all’intensità, allora questa squadra ha abbi margini di miglioramento.

Non mi aspetto nulla dagli altri. La chiave di tutto è il lavoro. E’ giusto che il tifoso non sia contento quando perde. Mi piacerebbe dargli una gioia già da domani. Ci sono tutte le condizioni per poter fare una grande gara. Abbiamo il compito di lottare su ogni palloni e lasciare ogni energia dentro al campo. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento.

L’Avellino ha molta esperienza e un ha allenatore che conosce bene il girone. Giocherà fino alla fine per andare in B. Potrebbe avere delle assenze come Sgarbi, ma noi dovremo essere bravi ad avere cuore. Hanno un reparto offensivo fortissimo e tanto dinamismo. Dovremo pareggiare la loro intensità.

Ho tante alternative a centrocampo. Da Pinato mi aspetto tanto perché è un calciatore che ha delle caratteristiche importanti. E’ stato preso per essere determinante. Deve essere un valore aggiunto per la squadra. Se domani gioca mi aspetto risposte importanti.

Marotta ama molto questa maglia. Tiene molto a questa gara. Anche io mi faccio guidare da quei calciatori che sentono partite come quella di domani. In un campionato equilibrato come questo, gli episodi sono sempre determinanti. Penso a Pinato nell’ultima nostra gara. Lavoriamo molto sulle palle inattive. Mi aspetto un Benevento libero con la testa. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Non bisogna farsi prendere dalla tensione”.