A Victor Osimhen il Pallone d’Oro africano 2023

Victor Osimhen è stato eletto come giocatore africano dell’anno ai CAF Awards 2023. L’attaccante del Napoli, il cui viaggio in Marocco alla vigilia della decisiva sfida di Champions contro il Braga ha sollevato molte polemiche, ha battuto gli altri finalisti Hakimi e Salah e con il suo trionfo il premio torna in Nigeria 24 anni dopo l’ultima volta, quando vinse Nwankwo Kanu. “Grazie a tutti, Dio vi benedica”, le prime parole al momento di ricevere il premio dell’attaccante azzurro, che aveva già vinto nel 2015 come miglior giovane, ed è il quarto nigeriano di sempre a conseguire questo premio. Grazie al suo successo, il Napoli diventa il quarto club italiano a poter vantare in rosa un Pallone d’Oro africano dopo Inter (Eto’o e Kanu), Milan (Weah) e Parma (Mboma).

Prima di assegnare il titolo di calciatore dell’anno, la CAF ha stilato anche la Top 11 riferita alla scorsa stagione, in cui c’è anche Frank Zambo Anguissa: Onana, Hakimi, Mbemba, Koulibaly, Partey, Anguissa, Kudus, Amrabat, Manè, Osimhen, Salah.

La partenza di Osimhen a 24 ore dalla sfida contro il Braga in Champions che significherà per il Napoli dentro o fuori dagli ottavi di finale ha sollevato molte polemiche, che probabilmente aumenteranno dopo le parole di Yassine Bounou, numero uno dell’Al Hilal che è stato premiato come miglior portiere africano del 2023 dalla CAF, ma a differenza del nigeriano non si è presentato alla cerimonia e ha motivato così la sua scelta: “L’Al Hilal mi ha anche autorizzato a presenziare alla cerimonia, ma ho rifiutato. Ho preferito restare per la gara importante che ci aspetta. Il club viene prima”.

Come ha comunicato il Napoli, “l’attaccante azzurro rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina”.

