Monday Night serie A – 15esimo turno, il Cagliari batte il Sassuolo, mentre pareggiano Empoli e Lecce

Si è chiuso ieri il quindicesimo turno di serie A, con gli ultimi due posticipi del Monday Night. Vittoria del Cagliari, davanti al proprio pubblico, contro il Sassuolo per 2 a 1, nell’altro match, invece, pari e patta tra l’Empoli e il Lecce, al Castelllani, per 1 a 1. In virtù di questi risultati, i sardi salgono a quota 13 e sono fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Resta in bilico la squadra toscana di Andreazzoli, ferma in 18esima posizione, in piena lotta per la salvezza. Infine i salentini raggiungono i 17 punti, occupando il 13esimo posto. Oggi riparte la Champions League con l’ultima giornata dei gironi di qualificazione. Stasera in campo Napoli e Inter, contro il Braga e la Real Sociedad, entrambe tra le mura amiche.