NAPOLI vs BRAGA – Stasera Mazzarri non effettuerà alcun turnover, in campo l’undici di Torino

Torna, questa sera la Champions League, con la sesta e ultima giornata dei raggruppamenti; il Napoli ospiterà i portoghesi del Braga, contro i quali sarà sufficiente non perdere con due gol di scarto, per passare agli ottavi di finale della competizione continentale, in qualità di seconda classificata. Per questa partita, da non sottovalutare assolutamente, mister Mazzarri ha pensato bene di confermare in toto, l’undici di Torino, quindi nessun turnover, come qualcuno immaginava, vistele le tante partite ravvicinate. Intanto Victor Osimhen è tornato stanotte dal Marocco e stamane si allenerà regolarmente con i compagni per la rifinitura prepartita. Il brasiliano Natan sarà riproposto come terzino sinistro, Cajuste, reduce da un trauma distorsivo al ginocchio, rimediato contro la Juve, molto probabilmente andrà in panchina. Sempre lavoro personalizzato peri due esterni sinistri infortunati Mario Rui e Olivera: l’uruguagio effettuerà esercizi fisici in palestra. Al centro della difesa, pertanto, nuovamente Juan Jesus, al fianco di Rrahmani. Nonostante la recente non brillante prova di Kvara e Osimhen, i due attaccanti saranno titolari e andranno all’assalto della porta avversaria, cercando, magari, di essere più concreti in fase di realizzazione, per tornare a vincere a Fuorigrotta. Approdare al prossimo turno di Champions è fondamentale per il Napoli e non riuscirvi, con tante opportunità a favore, sarebbe disastroso in tutti sensi.