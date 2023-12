LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Tutti male, nel triste cinepanettone azzurro

Meret 6 – Salva in tre occasioni la porta, su Bove, Lukaku ed El Shaarawy, ma non basta a serbare la sua imbattibilità. Non perfetto nei due gol subiti.

Di Lorenzo 5 – Poco presente in fase di spinta.

Rrahmani 4.5 – Continua il periodo no, mai decisivo nelle chiusure.

Juan Jesus 5.5 -Cerca di contrastare come può Lukaku.

Mario Rui 5.5 – Poco incisivo.

Anguissa 5 – Presenza che nulla aggiunge al gioco della squadra.

Lobotka 5.5 – Meglio in fase di recupero che di impostazione.

(Cajuste 5 – Né carne, né pesce, come al solito.)

Zielinski 5 – Ci si preoccupa per il suo rinnovo, sarebbe meglio contare le sue giocate decisive negli ultimi mesi.

Politano 5 – Era uno dei più propositivi, poi decide di scalciare a caso un avversario, lasciando in dieci una squadra già carente di suo.

Osimhen 4.5 – Non riesce a gestire irruenza ed emotività e continua ad essere estraneo alle trame tattiche della squadra. Il rosso è la ciliegina sulla torta.

Kvaratskhelia 4 – Vive di rendita da otto mesi, sarebbe il caso che ci si facesse due domande pure sul suo contributo alla causa.

Natan, Gaetano e Raspadori s.v.