Benevento, il dt Carli: “È giusto metterci la faccia. Questa squadra è debole caratterialmente”

Bruttissima serata per il Benevento che ne prende quattro dal Catania. Natale amarissimo per i tifosi del Benevento. Nel dopo gara a parlare è soltanto il direttore tecnico Carli:

“Ancora non ho parlato con il mister. Credo sia giusto che il direttore tecnico metta la faccia. Cercare alibi è una cosa che non ho mai fatto. Stiamo riflettendo e vedremo. Non ci spieghiamo come mai, da Monopoli in poi, non si sia fatto uno scatto in avanti. Non voglio neanche essere troppo critico nei confronti dell’allenatore. Non mi aspettavo che stasera sarebbe andata in questo modo.

Parlare di moduli vuol dire non andare in fondo al problema. Siamo una squadra debole caratterialmente. Dal punto di vista della personalità non si è vista nessuna crescita. Non voglio parlare dello scorso anno altrimenti si cercano sempre alibi. La situazione attuale e figlia della mia situazione. Io mi metto in discussione tutte le mattine e questa situazione mi fa star malissimo, ma non mollo. Quando sono andato via è stato per altri motivi, ma mai perchè ho mollato”.