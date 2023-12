Il Benevento viene umiliato dal Catania: poker degli etnei al Vigorito.

Benevento-Catania è l’ ultima sfida del 2023 che va a chiudere il girone di andata di serie C. Nelle file della Strega ci sono diverse assenze in difesa. Alla squalifica di Berra si aggiungono anche i forfait di Terranova, Pastina e il lungodegente Meccariello. Tello e Kubica non sono stati convocati per motivi disciplinari essendosi presentati tardi all’allenamento. Andreoletti decide di mandare in campo il seguente undici: Paleari in porta. El Kaouakibi, Capellini e Rillo in difesa. Linea mediana con Talia a fungere da play con Pinato e Karic ai suoi lati. A presidiare le corsie esterne Masciangelo e Improta. In attacco Marotta e Ferrante pronti a scardinare la retroguardia avversaria. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Viscardi, Agazzi, Alfieri, Masella, Bolsius, Ciano, Carfora, Sorrentino.

Nutrita la lista degli assenti anche nel Catania. Mister Lucarelli non può contare su Di Carmine, Bouah, Ladinetti, Silvestro, Rizzo, Bocic e Mazzotta. Queste le scelte degli etnei: Bethers tra i pali. In difesa Curado, Quaini, Lorenzini, Castellini. A centrocampo Zanellato e Zammarini. In attacco, a supporto di Dubickas, ci sono Chiricò, Rocca, Chiarella. A disposizione: Livieri, Maffei, Rapisarda, De Luca, Deli, Popovic, Marsura.

Arbitra il match il signor Cavaliere della sezione di Paola.

La gara

Parte forte il Benevento che si rende pericoloso con Ferrante al 2’, ma la sua conclusione esce di poco. Al 20’ è il Catania a farsi vedere con un tiro di Castellini che chiama Paleari alla deviazione in angolo. Protesta Ferrante per un contatto con Ferrini al 23’. L’attaccante del Benevento chiedeva un rigore che per l’arbitro non c’era. Potenziale grande occasione per Chiricò, il quale, al 28’, in piena area di rigore si vede ribattere una conclusione che non avrebbe lasciato scampo a Paleari.

Al 35’ Karic viene ammonito per proteste e dopo sessanta secondo commette un fallo su Zanellato che gli costa il secondo giallo e la conseguente espulsione. Succede l’inverosimile al 38’: fallo di Paleari su Rocca e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto è Chiricò che trasforma e porta gli etnei in vantaggio. Miracolo di Paleari che si salva su Castellini al 43’. La forte conclusione del calciatore etneo, ben indirizzata sul primo palo, viene stornata in angolo. Le squadre vanno al riposo senza alcun recupero.

Gli etnei raddoppiano a inizio ripresa con Zammarini che, servito dal solito Chiricò, di destro non lascia scampo a Paleari. Rimedia il giallo Talia al 49’. Un minuto dopo è Paleari a respingere un colpo di testa da parte di Curado. Al 57’ la Strega sostituisce Ferrante con Sorrentino e Rillo con Viscardi. Al 60’ Talia rimedia il secondo giallo per simulazione e viene espulso. Benevento che resta in nove uomini. Al 61’ il Catania manda in campo Deli al posto di Rocca.

Il Benevento risponde con Agazzi e Alfieri per Pinato e Marotta. Giallo per Improta al 65’ che commette fallo su Zanellato. Nel Benevento dentro Bolsius per Improta al 68’. Irresistibile Chiricò che a campo aperto trova la terza rete al 69’. Imparabile il tiro a giro del calciatore etneo. Il Catania manda in campo Rapisarda al posto di Chiarella a 70’. Ancora altri cambi nel Catania al 77’: entrano Maffei e De Luca al posto di Quaini e Chiricò. Arriva anche il poker di Deli al 79’. L’arbitro concede due minuti di recupero ma per la Strega è notte fonda. Natale amarissimo per i tifosi del Benevento che contestano la squadra.