LA PARTITA – Roma-Napoli 2-0, gli azzurri cadono all’Olimpico

Il Napoli perde 1-0 all’Olimpico contro la Roma, decisivi i gol di Pellegrini e Lukaku nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO

Al 18’ prima occasione per la Roma con Boce che prova una conclusione dalla distanza, il pallone colpisce la traversa. Napoli più volte propositivo in fase offensiva. Al 20’ altra conclusione di Bove a tu per tu con Meret che si rende protagonista di una grande parata. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 49’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 65’ espulso Politano per fallo da reazione su Zalewski. Al 75’ passa in vantaggio la Roma con Pellegrini. All’84’ ancora pericolosa la Roma con Lukaku, Meret intercetta. All’88’ espulso anche Osimhen su un fallo su El Shaarawi.

IL TABELLINO

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen (75′ Celik), 4 Cristante, 16 Paredes (71′ Pellegrini), 52 Bove, 59 Zalewski (71′ El Shaarawy); 90 Lukaku, 11 Belotti (71′ Azmoun)

A disp. 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 19 Celik, 37 Spinazzola, 72 Golic, 7 Pellegrini, 60 Pagano, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All. José Mourinho

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo (C), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus (87′ Natan), 6 Mario Rui; 99 Zambo Anguissa, 68 Lobotka (56′ Cajuste), 20 Zielinski (87′ Gaetano); 21 Politano, 9 Osimhen; 77 Kvaratskhelia (87′ Raspadori)

A disp. 16 Idasiak, 95 Gollini, 3 Natan, 55 Østigård, 59 Zanoli, 4 Demme, 24 Cajuste, 18 Simeone, 23 Zerbin, 70 Gaetano, 81 Raspadori

All. Walter Mazzarri

Arbitro: Colombo

Reti: 76′ Pellegrini, 95’ Lukaku

Mariano Potena