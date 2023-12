Ufficiale, il Benevento esonera mister Andreoletti

La batosta di ieri, rimediata contro il Catania, ha portato all’ esonero del tecnico Andreoletti. Le voci, che già nella serata di ieri andavano in questa direzione, sono diventate realtà. Con Andreoletti va via anche il suo staff. Un Natale amaro per l’ ex tecnico della Strega. Su chi potrebbe prendere il suo posto non si attenderà molto. I nomi più caldi sono quelli di Auteri e Aglietti.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della prima squadra il signor Matteo Andreoletti unitamente ai suoi collaboratori.

La Società rivolge al tecnico, all’Allenatore in Seconda Vincenzo Cammaroto, al match analyst Pietro Bertorelle, al preparatore atletico Andrea Molteni ed al collaboratore tecnico Giovanni Scampini, il ringraziamento per l’opera professionale svolta a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”