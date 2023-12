IL PUNTO SULLA A dopo la 17esima GIORNATA – Continua il botta e risposta tra Juve e Inter, il Bologna a due punti dal terzo posto

Si è conclusa ieri sera, con il posticipo tra Roma e Napoli la diciassettesima giornata di campionato che registra l’ennesimo botta e risposta fra le prime due della classifica Inter e Juventus, entrambe vincenti contro, rispettivamente il Lecce per 2 a 0 e il Frosinone per 2 a 1, in trasferta. Il Milan, terzo si salva, in quel di Salerno, nel finale, impattando per 2 a 2. Non finisce di stupire il Bologna, che, con il successo in casa per 1 a 0 con l’Atalanta si porta a meno due dai rossoneri, mantenendo stretta la quarta posizione. Fa un passo in avanti anche la Roma, battendo gli azzurri per 2 a 0 davanti al proprio pubblico. Si fa dura, adesso, per la squadra di Mazzarri che scivola al settimo posto. Successo pure del Verona per 2 a 0 nello scontro salvezza con il Cagliari al Bentegodi. Per finire, ricordiamo le tre vittorie lontano da casa di Fiorentina, Genoa e Lazio, negli anticipi di venerdì.