Napoli, visite mediche ok per Traorè: stasera le firme

Ritorno in Serie A per Hamed Traorè. Il centrocampista ivoriano è arrivato in mattinata Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli. Test medici che sono stati ultimati positivamente.

Bournemouth e Napoli hanno raggiunto un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito.

Visite mediche ultimate positivamente per Traorè. Ora restano da sistemare gli ultimissimi dettagli formali tra Napoli e Bournemouth e successivamente, già in serata, ci saranno le firme sui contratti.

TuttoMercatoWeb.com