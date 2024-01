Mercato – Zielinski ha trovato l’intesa con il club nerazzurro, percepirà un ingaggio di 4,5 mln a stagione più bonus

Come era nelle previsioni, il centrocampista polacco Piotr Zielinski molto probabilmente, non indosserà più la casacca del Napoli, il calciatore ha trovato l’intesa per il prossimo anno, con l’Inter. Percepirà un ingaggio di 4,5 milioni più bonus, a stagione, per tre anni. Per la cronaca, tuttavia, non vi è ancora nero su bianco. Fino a quando non ci sarà la firma sul contratto è opportuno mantenersi cauti. Il caso Djaló docet.