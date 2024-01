Si è giocato ieri sera il posticipo valido per il Monday Night della ventesima giornata di campionato. In campo Atalanta e Frosinone; i bergamaschi di Gasperini si sono imposti sui ciociari per 5 a 0, risultato che proietta la formazione nerazzurra ad un solo punto dal quarto posto. Questa sera, alle 20,45, il turno si completa con l’ultima gara tra Juventus e Sassuolo.