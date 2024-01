IL FISCHIETTO – NAPOLI vs FIORENTINA di SUPERCOPPA sarà diretta da La Penna di Roma, al Var Aureliano

Per la prima semifinale di Supercoppa italiana, Napoli vs Fiorentina, in programma giovedì 18 gennaio in Arabia Saudita, alle ore 20 italiane, è stato scelto l’arbitro di Roma Federico La Penna. Gli assistenti saranno Tegoni e Bresmes, il IV uomo Marcenaro ed al VAR il duo Aureliano-Marini. Il fischietto della capitale ha diretto la squadra azzurri in 11 precedenti in cui i partenopei hanno raccolto 7 vittorie 3 pari e una sconfitta, guarda caso proprio contro i gigliati, il giorno 8 ottobre 2023, allo stadio Maradona. In quell’occasione la formazione di Garcia perse per 1 a 3.