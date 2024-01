ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FIORENTINA DI SUPERCOPPA – Azzurri sfavoriti dal pronostico

Napoli e Fiorentina si apprestano a incontrarsi nella nuova Supercoppa italiana, che per la prima volta, adottando il format spagnolo, si gioca con la formula della final four. La compagine partenopea partecipa alla sua quarta partecipazione alla competizione nazionale, vantando due successi arrivati nel 1990 e nel 2014. Dopo aver vinto il secondo scudetto il Napoli travolse la Juve per 5 a 1 al San Paolo, poi c’è stato l’altro trionfo con Benitez in panchina e gli azzurri si aggiudicarono la Coppa vincendo ai calci di rigore, sempre contro la Juve. Dal canto suo la squadra gigliata si ritrova nella manifestazione per la terza volta ma conta un solo successo, giunto nel 96 con la vittoria sul Milan per 2 a 1. Il Napoli è in assoluta emergenza, viste le tante assenze di diversi titolari, l’allenatore di San Vincenzo, in particolare, ha problemi a centrocampo, dove saranno disponibili solamente Gaetano e Lobotka, ma conta di poter recuperare all’ultimo lo svedese Cajuste, e di far tornare Zielinski, per il resto scenderanno sul terreno di gioco gli stessi visti sabato scorso al Maradona, unico ballottaggio in avanti con Raspadori e Simeone che si contendono il ruolo di centravanti. Anche Italiano non si discosterà molto dalla formazione che ha pareggiato al Franchi con l’Udinese. Pertanto i due probabili schieramenti di Napoli e Fiorentina dovrebbero essere i seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori,(Simeone) Kvaratskhelia. All. Mazzarri .

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Gonzalez

Per quanto concerne le statistiche di questa sfida, si registrano 171 partite divise tra serie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale. Il bilancio è quasi pari, infatti, i partenopei contano 61 vittorie contro 60, 50, invece i risultati di parità. Infine il computo delle reti è a favore dei viola che hanno realizzato 216 gol, mentre gli azzurri 197. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale all’ottobre scorso, allorquando, al Maradona i gigliati si imposero per 3 a 1. Gli addetti ai lavori danno il Napoli nettamente sfavorito dal pronostico.