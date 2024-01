UNA GRANDE NOVITA’ ACQUACHIARA : APERTURA DOMENICALE DELLA PISCINA AL FRULLONE. Domenica 28 GENNAIO 7.30-13-30

La piscina Acquachiara al Frullone (Napoli) sarà aperta anche di domenica quando tutti gli altri impianti sportivi della città restano chiusi. L’importante novità è stata decisa dal presidente Franco Porzio per promuovere ulteriormente le attività agonistiche, sociali e solidali del sodalizio.

La piscina Acquachiara al Frullone in via Marco Rocco di Torrepadula a Napoli aprirà gratuitamente i battenti ogni ultima domenica del mese a partire da domenica prossima 28 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 13.30. L’impianto sarà a disposizione gratis sia degli associati Acquachiara sia di tutti gli sportivi interessati che così potranno fare sport anche nel giorno di festa mentre tutti gli altri impianti sono chiusi. La piscina del Frullone aprirà le sue porte anche ad associazioni del territorio impegnate per l’educazione, la legalità, la salute.

“E’ una bella sfida organizzativa e sociale – dichiara il campione olimpico Franco Porzio presidente Acquachiara – che ribadisce il nostro impegno per la promozione dello sport di tutti e per tutti. Il mondo Acquachiara è molto variegato: agonisti, amatori, bambini ed anziani, nuoto e pallanuoto, sincronizzato. Vogliamo offrire davvero a tutti, sia associati che non iscritti all’Acquachiara, la possibilità di vivere a pieno lo sport per migliorare la salute del corpo e della mente e favorire la solidarietà sociale”

In occasione della prima giornata di apertura festiva, domenica 28 gennaio dalle 7.30 alle ore 13.30, la stampa è invitata presso l’impianto del Frullone per interviste e servizi. NAPOLI 23 GENNAIO 2024

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA ed è possibile prenotarsi chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 081 740 6060.

Allego al testo un link nel quale troverete un breve video di presentazione della struttura Acquachiara del Frullone e uno contenente una dichiarazione del presidente Franco Porzio.

https://we.tl/t-fjSUo7oSES

Peppe Iannicelli