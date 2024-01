Assurdo autolesionismo del club azzurro – Perchè non impiegare più Zielinski, pur essendo ancora sotto contratto fino a giugno?

Una situazione inconcepibile, quella che riguarda il centrocampista Piotr Zielinsky, che sembra voler approdare alla corte di Simone Inzaghi, nella prossima stagione, dopo nove anni anni in azzurro. Eppure, il presidente De Laurentiis ha sempre detto che i contratti vanno rispettati fino all’ultimo, per cui non mi spiego il perché di tenere fuori rosa il calciatore polacco che potrebbe risultare molto utile in questo frangente in cui è assente Frank Anguissa. Nella finale con i nerazzurri si è preferito far giocare Cajuste titolare e non Zielinski, che non è neanche subentrato dopo l’infortunio dello svedese, preferendogli Gaetano. Forse si è pensato che il giocatore, al cospetto della sua futura squadra, non avesse dato il massimo? O, peggio ancora, è iniziato un vero braccio di ferro col polacco per fargli un dispetto? Incredibile, se fosse così, sarebbe un braccio di ferro immaginario che, in sostanza, non è altro che un‘azione di autolesionismo puro. Il patron azzurro perderà Zielinski a zero e questo non gli è andato a genio. Tuttavia, perchè non sfruttarlo fino alla scadenza, perché danneggiarsi? Attualmente, il Napoli non può permettersi il lusso di lasciare in panchina i suoi calciatori migliori. Il centrocampista, ancora azzurro, è un professionista serio e non credo minimamente che, se giocasse, si risparmierebbe e si guarderebbe le gambe; nessun giocatore scende in campo per fare comparsa. Agendo così si avvantaggia il club nerazzurro e basta. Un comportamento da stupidi senz’altro, ora, non saprei se l’imput arrivi da De Laurentiis o meno. Mazzarri, però, dovrebbe farsi sentire e farlo giocare, in tutti i casi. Speriamo che, presto, ci si ripensi e si dia l’opportunità a questo calciatore di farsi valere finchè indosserà la casacca del Napoli.